какой синоним к слову картина
Русский язык
какой синоним к слову картина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
изображение полотно пейзаж рисунок
Гость:
рисунок изображение чего-либо
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