помогите пож найдите объем правильной четырехугольной пирамиды,если ее диагональное сечение является правильным треугольником со стороной а
Геометрия
помогите пож найдите объем правильной четырехугольной пирамиды,если ее диагональное сечение является правильным треугольником со стороной а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диагональных сечений у пирамид не бывает. Может осевое.
Гость:
Диагональное сечение состоит из двух боковых сторон и диагонали квадрата основания. Значит, сторона основания равна sqrt(2)*a/2, а площадь основания равна a^2/2. Высоту найдем из диагонального сечения, в нем она будет высотой равностороннего треугольника со стороной a, она равна a*sqrt(3)/2. Объем равен 1/3*S*H=a^3*sqrt(3)/12.
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