От пристани города Нижний Новгород отошли одновременно в противоположных направлениях два теплохода.Через три часа расстояние между ними было 204 км.Средняя скорость одного из теплоходов 32км/ч.С какой средней скоростью шелдруг...

Математика
От пристани города Нижний Новгород отошли одновременно в противоположных направлениях два теплохода.Через три часа расстояние между ними было 204 км.Средняя скорость одного из теплоходов 32км/ч.С какой средней скоростью шелдругой теплоход?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32*3=96км-прошёл первый за 3 часа. 2)204-96=108км-прошёл второй за 3 часа. 3)108:3=36км/ч-скорость второго.
Гость:
1) 32 х 3 = 96 км  расстояние 1 теплохода за 3 часа 2) 204- 96 = 108 км  расстояние 2 теплохода за 3 часа 3) 108 : 3 =36  км/ч скорость 2 теплохода  
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