От пристани города Нижний Новгород отошли одновременно в противоположных направлениях два теплохода.Через три часа расстояние между ними было 204 км.Средняя скорость одного из теплоходов 32км/ч.С какой средней скоростью шелдруг...

Математика

От пристани города Нижний Новгород отошли одновременно в противоположных направлениях два теплохода.Через три часа расстояние между ними было 204 км.Средняя скорость одного из теплоходов 32км/ч.С какой средней скоростью шелдругой теплоход?

Автор: Гость