а3 среди чисел 2;3;-3;-4; НАЙДИТЕ КОРЕНЬ УРАВНЕНИЯ Х ВТОРЫХ - Х - 12 =0 А4 СУММА КОРНЕЙ УРАВНЕНИЯ 7Х ВТОРЫХ+21Х=0 РАВНА
Алгебра
а3 среди чисел 2;3;-3;-4; НАЙДИТЕ КОРЕНЬ УРАВНЕНИЯ Х ВТОРЫХ - Х - 12 =0 А4 СУММА КОРНЕЙ УРАВНЕНИЯ 7Х ВТОРЫХ+21Х=0 РАВНА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а3. Д=1-4*1*(-12)=49 (7) х=1+7/2=4 х=1-7/2=-3 а4. Д=441-4*7*0=441(21) х=-21+21/14=0 х=-21-21/14=-3 -3+0=-3
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