почему сильно надутый шарик и плотно завязанный шарик окажется через несколько дней спущенным
Физика
почему сильно надутый шарик и плотно завязанный шарик окажется через несколько дней спущенным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постепенно шар сдувается, как бы крепко он не был завязан. Дело в том, что молекулы воздуха просачиваются сквозь латексные стенки шара. Молекулы сверхтекучего гелия меньше, чем молекулы воздуха, поэтому гелиевый шар сдувается быстрее: при этом он теряет свою летную силу и падает.
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