Диагональ BD параллелограмма ABCD перпендикулярна к сторонам AD,AB=12 см,угол А=60°.Найдите площадь паралелограмма ABCD. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ПИШИТЕ ЧТО НАДО БУДЕТ-ОТВЕЧУ!

Геометрия
Диагональ BD параллелограмма ABCD перпендикулярна к сторонам AD,AB=12 см,угол А=60°.Найдите площадь паралелограмма ABCD. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ПИШИТЕ ЧТО НАДО БУДЕТ-ОТВЕЧУ!
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