решите неравенство: 1/х+2 больше или равно 1?
Алгебра
решите неравенство: 1/х+2 больше или равно 1?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если в знаменателе х+2: обе части умножаем на х+2 получаем: х+2 меньше или равно 1 отсюда х меньше или равен -1 если в знаменателе х: 1/х больше или равно -1 умножаем все на х получаем что х больше или равен -1
Гость:
[latex]\frac{1}{x}+2\geq1 ,\ x\neq0\\ \frac{1}{x}+1\geq0\ \\ \frac{1}{x}+\frac{x}{x}\geq0\\ \frac{x+1}{x}\geq0 \\ (-\infty;-1]\cup(0;+\infty) [/latex]
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