решите неравенство: 1/х+2 больше или равно 1? 

Гость: Гость:

если в знаменателе х+2: обе части умножаем на х+2 получаем: х+2 меньше или равно 1 отсюда х меньше или равен -1 если в знаменателе х: 1/х больше или равно -1 умножаем все на х получаем что х больше или равен -1