Равнобедренные треугольники ABC и BCD с общим основанием не лежат в одной плоскости. Их высоты, проведенные в основанию, равны 2см, а расстояние между точками А и D равно 2кор2 . Тогда градусная мера двугранного угла ABCD равна...

Геометрия

Равнобедренные треугольники ABC и BCD с общим основанием не лежат в одной плоскости. Их высоты, проведенные в основанию, равны 2см, а расстояние между точками А и D равно 2кор2 . Тогда градусная мера двугранного угла ABCD равна...

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