Равнобедренные треугольники ABC и BCD с общим основанием не лежат в одной плоскости. Их высоты, проведенные в основанию, равны 2см, а расстояние между точками А и D равно 2кор2 . Тогда градусная мера двугранного угла ABCD равна...
Геометрия
Равнобедренные треугольники ABC и BCD с общим основанием не лежат в одной плоскости. Их высоты, проведенные в основанию, равны 2см, а расстояние между точками А и D равно 2кор2 . Тогда градусная мера двугранного угла ABCD равна...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АК и DK - высоты данных тр-ов. Тогда угол AKD - искомая мера двугранного угла. Для тр-ка ADK справедлива теорема Пифагора, т.к АК^2 + DK^2 = AD^2 (4 + 4 = 8) Значит угол AKD = 90 град Ответ: 90 град.
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