корень квадратный из Х поделить на корень шестой степени из Х. покажите анологию или правило, пожалуйста))
Алгебра
корень квадратный из Х поделить на корень шестой степени из Х. покажите анологию или правило, пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x в степени одна вторая делим х в степени одна шестая, основание одинаковое х следовательно х будет в степени 1/2-1/6 равно х в степени 2/6, сокращаем дробь будет 1/3 , следовательно будет равно х в степени 1/3, или корень третьей степни из х
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