Из города выехал велосипедист со скоростью 24 км/ч. Через 5 ч. за ним выехал автомобиль со скоростью 84км/ч. Через сколько часов после своего выезда автомобиль догонит велосипедиста?
Математика
Из города выехал велосипедист со скоростью 24 км/ч. Через 5 ч. за ним выехал автомобиль со скоростью 84км/ч. Через сколько часов после своего выезда автомобиль догонит велосипедиста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24*5=120км-проедет велосипедист за 5 часов. 2)84-24=60км/ч-скорость сблдижения. 3)120:60=через 2 часа автомобиль догонит велосипедиста.
Гость:
вело-24км/ч авто-84км/ч 5ч -форы Х ч - встреча в одной точке 24х+120=84х 84х-24х=120 60х=120 х=2 Ответ: через 2 часа авто догонит велосипедиста.
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