Из города выехал велосипедист со скоростью 24 км/ч. Через 5 ч. за ним выехал автомобиль со скоростью 84км/ч. Через сколько часов после своего выезда автомобиль догонит велосипедиста?

Математика

Из города выехал велосипедист со скоростью 24 км/ч. Через 5 ч. за ним выехал автомобиль со скоростью 84км/ч. Через сколько часов после своего выезда автомобиль догонит велосипедиста?

Автор: Гость