Как разобрать по составу слово звёздная?

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Как разобрать по составу слово звёздная?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
звёзд-корень н-суффикс звёздн-основа ая-окончание 
Гость:
100 % правильно слово звёздная  звёзд это корень дальше  н -это суффекс,дальше ая -это окончание ну и если нужно тебе основу то основа в слове звёздная это  - звёздн  
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