Как разобрать по составу слово звёздная?
Русский язык
Как разобрать по составу слово звёздная?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
звёзд-корень н-суффикс звёздн-основа ая-окончание
Гость:
100 % правильно слово звёздная звёзд это корень дальше н -это суффекс,дальше ая -это окончание ну и если нужно тебе основу то основа в слове звёздная это - звёздн
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