Помогите пожалуйста!!! ____________________________ Прочитайте и озоглавьте текст. По..но. Звё..ное небо прекра..но. Берё..ки стоят как в ска..ке. Они бросают тени на голубоватый сне.. . Мне немно..го гру..но см..треть на эту ч...

Русский язык
Помогите пожалуйста!!! ____________________________ Прочитайте и озоглавьте текст. По..но. Звё..ное небо прекра..но. Берё..ки стоят как в ска..ке. Они бросают тени на голубоватый сне.. . Мне немно..го гру..но см..треть на эту чуде..ную картину. _______________________________________________________ Расходится ли произношение и обозначение на письме звуков на месте пропущенных букв? Обьясните ,надо ли проверять правописание этих букв.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чудесная картина.Поздно(непроизносимая согласная)Звездное(непроизносимая согласная)Прекрасно(сомнимая согласная)Березки(оглушение согласной) Сказке(оглушение согласной)Снег(оглушение согласной)Грустно(проверочное слово грусть)Смотреть(проверочное слово смотр)Чудесную(сомнимая согласная)
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