Помогите пожалуйста!!! ____________________________ Прочитайте и озоглавьте текст. По..но. Звё..ное небо прекра..но. Берё..ки стоят как в ска..ке. Они бросают тени на голубоватый сне.. . Мне немно..го гру..но см..треть на эту ч...

Русский язык

Помогите пожалуйста!!! ____________________________ Прочитайте и озоглавьте текст. По..но. Звё..ное небо прекра..но. Берё..ки стоят как в ска..ке. Они бросают тени на голубоватый сне.. . Мне немно..го гру..но см..треть на эту чуде..ную картину. _______________________________________________________ Расходится ли произношение и обозначение на письме звуков на месте пропущенных букв? Обьясните ,надо ли проверять правописание этих букв.

Автор: Гость