найдите значения выражения64(1-sin в квадрате альфа ),если cos альфа =7/8
Алгебра
найдите значения выражения64(1-sin в квадрате альфа ),если cos альфа =7/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1-Sin в кавдр альфа) = Cos в квадр альфа =(7/8) в кавдр . 64(1-Sin в кавдр альфа)=64*(7/8) в кавдр = =64*7*7/8*8=49.
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