Отрицательные черты Александра Македонского

Отрицательные черты характера. Властность, конфликт­ность, неустойчивость настроения, обидчивость, стремление во что бы ни стало доказать свое превосходство. Александр способен на сомнительные поступки. Он заранее оправдывает свои действия.

Гость: Гость:

Алексндр когда одерживает одну победу за другой становится высокомерным требует стройт статуй свой как богам зевса даже когда был пир один из друзей александра сказал что за македонским стоят армия его то Александр взял копё и убиль друга