Отрицательные черты Александра Македонского
Обществознание
Отрицательные черты Александра Македонского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрицательные черты характера. Властность, конфликтность, неустойчивость настроения, обидчивость, стремление во что бы ни стало доказать свое превосходство. Александр способен на сомнительные поступки. Он заранее оправдывает свои действия.
Гость:
Алексндр когда одерживает одну победу за другой становится высокомерным требует стройт статуй свой как богам зевса даже когда был пир один из друзей александра сказал что за македонским стоят армия его то Александр взял копё и убиль друга
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! ____________________________ Прочитайте и озоглавьте текст. По..но. Звё..ное небо прекра..но. Берё..ки стоят как в ска..ке. ...
Русский язык