Прямоугольный участок земле обнесён забором, длина которого 40 м. Площадь участка 96 м². Найдите длины сторон участка.
Алгебра
Прямоугольный участок земле обнесён забором, длина которого 40 м. Площадь участка 96 м². Найдите длины сторон участка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=40( периметр). а+в=20, а=20-в(а,в стороні прямоугольника) S=a*b=96 Итак а=20-в,а*в=96,(20-в)*в=96 в^2-20в+96=0 D=16 b1=12,b2=8 a1=8, a2=12 ответ стороны 8см и 12 см.
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