С одного поля собрали на 1 т 400 кг картофеля меньше,чем с другого.Когда собранный картофель разложили в одинаковые мешки,то получилось 56 мешков и 84 мешка. Сколько картофеля собрали с каждого поля?

Математика

С одного поля собрали на 1 т 400 кг картофеля меньше,чем с другого.Когда собранный картофель разложили в одинаковые мешки,то получилось 56 мешков и 84 мешка. Сколько картофеля собрали с каждого поля?

Автор: Гость