С одного поля собрали на 1 т 400 кг картофеля меньше,чем с другого.Когда собранный картофель разложили в одинаковые мешки,то получилось 56 мешков и 84 мешка. Сколько картофеля собрали с каждого поля?
Математика
С одного поля собрали на 1 т 400 кг картофеля меньше,чем с другого.Когда собранный картофель разложили в одинаковые мешки,то получилось 56 мешков и 84 мешка. Сколько картофеля собрали с каждого поля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)84-56=28мешков-разница. 2)1400:28=50кг-в одном мешке. 3)56*50=2т800кг-собрали с одного поля. 4)84*50=4т 200кг-собрали с другого поля.
Гость:
1т 400 кг=1400 кг первое поле-у кг-56 м второе поле -у+1400 84 м 1) (У+1400):84=У:56 (У+1400)х56=84у 56у+78400=84у 84у-56у=78400 28у=78400 у=78400:28 у=2800 кг=2 т 800 кг -собрали с первого поля 2)2800+1400=4200 кг=4 т 200 кг- собрали со второго поля
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