на складе было 180,4 тон угля.Для отопления школ отпущенно 3/11 этого угля.сколько тон угля осталось на складе

Математика

на складе было 180,4 тон угля.Для отопления школ отпущенно 3/11 этого угля.сколько тон угля осталось на складе

Автор: Гость