на складе было 180,4 тон угля.Для отопления школ отпущенно 3/11 этого угля.сколько тон угля осталось на складе
Математика
на складе было 180,4 тон угля.Для отопления школ отпущенно 3/11 этого угля.сколько тон угля осталось на складе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)180.4:11*3=49.2тонны-отпустили для школ. 2)180.4-49.2=131.2тонны-осталось на складе.
Гость:
180,4:11х3=49,2 (т) -----угля отпущено для отопления 180,4-49,2=131,2(т) -----угля осталось на складе Ответ:131,2 тонн угля осталось на складе.
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