высота конуса 8м образующая 10м.чему равна бок. поверхность конуса

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Проведем осевое сечение, в сечении получим равнобедренный треугольник с боковой стороной 10 и высотой 8, его основание равно 12 (по теореме Пифагора из прямоугольного треугольника, образуемого его высотой). Тогда радиус основания равен 6. S=pi*r*l=60pi.