Разобрать по составу слово справедливость :*
Русский язык
Разобрать по составу слово справедливость :*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
приставка - с корень - правед суффикс - лив окончание - ость
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