Разобрать по составу слово справедливость :*

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Разобрать по составу слово справедливость :*
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
приставка - с корень - правед суффикс - лив окончание - ость
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