1.Из точки S к плоскости a проведены перпендикуляр SO и наклонные SA и SB.Найти ОА,если SB=17см,ОВ=15см,SА=10см. 2.ТОчка Sудалена от каждой из вершин квардата.ABCD на 13 см.Площадь квардрата равна 288 .Найдите расстояние от т...

Геометрия

1.Из точки S к плоскости a проведены перпендикуляр SO и наклонные SA и SB.Найти ОА,если SB=17см,ОВ=15см,SА=10см. 2.ТОчка Sудалена от каждой из вершин квардата.ABCD на 13 см.Площадь квардрата равна 288 .Найдите расстояние от точки S до плоскости квадрата

Автор: Гость