1.Из точки S к плоскости a проведены перпендикуляр SO и наклонные SA и SB.Найти ОА,если SB=17см,ОВ=15см,SА=10см. 2.ТОчка Sудалена от каждой из вершин квардата.ABCD на 13 см.Площадь квардрата равна 288 .Найдите расстояние от т...
Геометрия
1.Из точки S к плоскости a проведены перпендикуляр SO и наклонные SA и SB.Найти ОА,если SB=17см,ОВ=15см,SА=10см. 2.ТОчка Sудалена от каждой из вершин квардата.ABCD на 13 см.Площадь квардрата равна 288 .Найдите расстояние от точки S до плоскости квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)SO^2=17^2-15^2=64 SO=8 AO^2=100-64=36 AO=6 2)S=диагональ^2/2=288 диагональ^l2=576,диагональ=24 A вершина основания, S вершина пирамиды,O точка пересечения диагоналей.тогда по т.Пифагора So^2=169=144=25 SO=5 искомое расстояние.Если точка равноудалена от вершин, то она проектируется в центр квадрата, в точку пересечения диагоналей!
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