У мальчика было 15 монет - пятикопеечные и десятикопеечные, всего на сумму 95 к. Сколько было пятикопеечных и сколько десятикопеечных монет?
Алгебра
У мальчика было 15 монет - пятикопеечные и десятикопеечные, всего на сумму 95 к. Сколько было пятикопеечных и сколько десятикопеечных монет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть пятикопеечных было х ед., а десятикопеечных-у ед. Составим систему: х+у=15 5х+10у=95 5*(15-у)+10у=95 75-5у+10у=95 5у=20 у=4(4 шт десятикопеечных монеток) 15-4=11 (шт. пятикопеечных монеток)
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