У мальчика было 15 монет - пятикопеечные и десятикопеечные, всего на сумму 95 к. Сколько было пятикопеечных и сколько десятикопеечных монет?

Алгебра

У мальчика было 15 монет - пятикопеечные и десятикопеечные, всего на сумму 95 к. Сколько было пятикопеечных и сколько десятикопеечных монет?

Автор: Гость