велосипедист за 3 часа проехал 57 км,а мотоциклист за 2часа проехал на 71км больше.На сколько км в час скорость велосипедиста меньше скорости мотоциклиста?
Математика
велосипедист за 3 часа проехал 57 км,а мотоциклист за 2часа проехал на 71км больше.На сколько км в час скорость велосипедиста меньше скорости мотоциклиста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57+71=128 км/ч проехал мотоциклист за 2 час 128:2=64 км/ч скорость мотоциклиста 57:3=19 км/ч скорость велосипедиста, 64-19=45 км скорость велосипедиста меньше скорости мотоциклиста
Гость:
велосепидист за 3ч проехал 57 км мотоциклист 3а 2 ч ? на 71 км > На сколько скорость велосепедиста < -? 1)57:3=19 км/ч- скорость велосепедиста 2) 57+71=128 км- проехал мотоциклист 3)128:2=64 км/ч- скорость мотоциклиста 4)64-19=45 км/ч Ответ: скорость велосепедиста меньше на 45 км/ч
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