велосипедист за 3 часа проехал 57 км,а мотоциклист за 2часа проехал на 71км больше.На сколько км в час скорость велосипедиста меньше скорости мотоциклиста?

Математика

велосипедист за 3 часа проехал 57 км,а мотоциклист за 2часа проехал на 71км больше.На сколько км в час скорость велосипедиста меньше скорости мотоциклиста?

Автор: Гость