Сколько граммов в килограмме?

Математика
Сколько граммов в килограмме?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 1 килограмме 1000 граммов
Гость:
1000 грамов ести что-то нужно  оброщайся
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