Сколько граммов в килограмме?
Математика
Сколько граммов в килограмме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 1 килограмме 1000 граммов
Гость:
1000 грамов ести что-то нужно оброщайся
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