Найдите частное 15xy:5x
Математика
Найдите частное 15xy:5x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15ху:5х=3у
Гость:
Если записать это выражение дробью [latex]\frac{15xy}{x}[/latex] , то х сократиться. Получится дробь [latex]\frac{15y}{5}[/latex]. Теперь сократим 15 и 5 на 5 и получим [latex]\frac{3y}{1}[/latex] или 3у Ответ: 3у.
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