С чем взаимодействует гидроксид меди?
Химия
С чем взаимодействует гидроксид меди?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с кремниевой кислотой,гидроксид меди(2),оксид меди,медь Оксид серы(4),нитрат серебра,цинк,сульфат калия
Гость:
С Соляной кислотой,гидроксидом натрия,хлоратом натрия,аммиаком Cu(OH)2+2HCl=CuCl2+H2O Cu(OH)2+2NaOH=Na2[Cu(OH)4] Cu(OH)2+NaClO+2NaOH=2Na2CuO2+NaCl+3H2O Cu(OH02+4NH3= [Cu(NH3)4](OH)2
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