реши задачу. В саду вишен на 7 больше, чем слив. Вишен 16. Сколько в саду слив?
Математика
реши задачу. В саду вишен на 7 больше, чем слив. Вишен 16. Сколько в саду слив?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16-7=9 слив-растёт в саду. Ответ: 9слив.
Гость:
1) 16- 7 = 9 слив в саду Ответ:9 слив
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