два маленьких металлических шарика заряжены зарядами +2 нКл и -10 нКл. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее растояние.как изменится модуль силы взаимодействия шарика? (ответ-уменьшился в 1,25 раза)
Физика
два маленьких металлических шарика заряжены зарядами +2 нКл и -10 нКл. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее растояние.как изменится модуль силы взаимодействия шарика? (ответ-уменьшился в 1,25 раза)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
модуль силы взаимодействия шарика F=k*q1q2/r^2=k/r^2 *q1q2 состояние 1 q1=+2 нКл и q2=-10 нКл F1=k/r^2 *|+2||-10|=k/r^2 *20 (1) состояние 1 q1=-4 нКл и q2=-4 нКл F2=k/r^2 *|-4||-4|=k/r^2 *16 (2) делим (1) на (2) F1/F2=k/r^2 *20 / k/r^2 *16=1.25
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