два маленьких металлических шарика заряжены зарядами +2 нКл и -10 нКл. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее растояние.как изменится модуль силы взаимодействия шарика? (ответ-уменьшился в 1,25 раза)

Физика

два маленьких металлических шарика заряжены зарядами +2 нКл и -10 нКл. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее растояние.как изменится модуль силы взаимодействия шарика? (ответ-уменьшился в 1,25 раза)

Автор: Гость