После повышения цен на 10% костюм стал стоить 2750 руб. Сколько рублей стоил этот костюм до повышения цен? На сколько рублей увеличилась его цена?
Математика
После повышения цен на 10% костюм стал стоить 2750 руб. Сколько рублей стоил этот костюм до повышения цен? На сколько рублей увеличилась его цена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2750*100%:110%=2500руб-стоил костюм до повышения. 2)2750-2500=на 250руб-увеличилась его цена.
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