соедини условие задачи с подходящими вопросами. на учебный год у Вити было 23 тетради в клетку и 16 -в линейку.За полугодие он израсходовал на 9 тетрадей в клетку больше,чем в линейку.1)сколько тетрадей осталось у Вити?2)сколь...

Гость: Гость:

На первый и второй вопросы ответить нельзя,потому что неизвестно, сколько Витя израсходовал тетрадей. Подходит третий вопрос: каких тетрадей осталось больше и на сколько? Решение: Пусть Витя израсходовал 9 тетрадей в клетку,тогда в линейку израсходовал - 0 тетрадей, их так и осталось 16. 1) 23-9=14(тетр) - осталось в клетку 2) 16 - 14 = 2(тетр). Ответ: у Вити осталось на 2 тетради в линейку больше, чем в клетку.