Консерваторы и либералы 1. основные вопросы для споров.2. позиция консерваторов 3. позиция либералов
Обществознание
Консерваторы и либералы 1. основные вопросы для споров.2. позиция консерваторов 3. позиция либералов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Консерваторы всегда выступали за сохранение существующих порядков или откат к старым, а либералы - за свободы: свобода совести, вероисповедания, печати, гласности и т.д. Основные вопросы - кому принадлежит власть, права и свободы граждан, отношения к собственности и т.п. 2)Консерваторы — идеологическая приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным или религиозным доктринам. В политике — направление, отстаивающее ценность государственного и общественного порядка, неприятия «радикальных» реформ и экстремизма. Во внешней политике — ставка на укрепление безопасности, применение военной силы, поддержку традиционных союзников, во внешнеэкономических отношениях — протекционизм. 3) Либералы — права и свободы отдельного человека являются правовым базисом общественного и экономического порядка.
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