Разбор слова по составу ХОРОШЕЕТ
Русский язык
Разбор слова по составу ХОРОШЕЕТ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень: -хорош-; суффикс: -е-; окончание: -ет.
Гость:
хорош-корень е-суффикс хороше-основа ет-окончание
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