Разбор слова по составу ХОРОШЕЕТ

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Разбор слова по составу ХОРОШЕЕТ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень: -хорош-; суффикс: -е-; окончание: -ет.
Гость:
хорош-корень е-суффикс хороше-основа  ет-окончание 
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