сумма коэффициентов в уравнении реакции, соответствующей превращению P (стрелка) P2O5, равна: 1) 4 2) 7 3) 8 4) 11
Химия
сумма коэффициентов в уравнении реакции, соответствующей превращению P (стрелка) P2O5, равна: 1) 4 2) 7 3) 8 4) 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Р+5О2=2Р2О5 4+5+2=11 Ответ: 4) 11
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