Что получают в результате гидролиза сахарозы?
Химия
Что получают в результате гидролиза сахарозы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При гидролизе сахарозы получают глюкозу и фруктозу: C12H12O11+H2O=C6H12O6+C6H12O6
Гость:
В результате гидролиза сахарозы образуются глюкоза и фруктоза С12Н12О11+Н2О=С6Н12О6+С6Н12О6
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