Составить пять-шесть предложений или диалог на тему "В школьной мастерской", включив в них слова клещи, кусачки, ножницы, опилки, плоскогубцы тиски. Подчеркнуть эти существительные
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Составить пять-шесть предложений или диалог на тему "В школьной мастерской", включив в них слова клещи, кусачки, ножницы, опилки, плоскогубцы тиски. Подчеркнуть эти существительные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На уроке труда наш класс пришёл в мастерскую, где ребята увидели много интересных вещей. в ящике с инструментами лежали плоскогубцы и проволока, рядом стоял ящичек с гвоздями. я подошёл к тискам и хотел дотронуться до них, но учитель труда мне запретил что-либо брать без его ведома. Ванька схватил кусачки и его сразу вывели за дверь.Это было ему наказанием. На большом столе лежали клещи и ножницы. Нам так хотелось потрогать эти предметы и что-нибудь смастерить. Около новенькой табуретки лежали горстками опилки. Мастер провёл инструктаж и разрешил поработать с инструментами в его присутствии.
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