А1. дискриминант уравнения 5х вторых - 3х +2=0 равен   А2 при каком условии полное квадратное уравнение не имеет корней.

А1. Дискриминант равен: b^2-4ac. Д=9-4*5*2=-31 А2. Квадратное уравнение не имеет корней когда дискриминант меньше нуля, тоесть отрицательное число.

Гость: Гость:

D=9-4*5*2=9-40=-31 D=-31 отрицательное значит нет корней D=0 один корен D>0 два корня