А1. дискриминант уравнения 5х вторых - 3х +2=0 равен А2 при каком условии полное квадратное уравнение не имеет корней.
Алгебра
А1. дискриминант уравнения 5х вторых - 3х +2=0 равен А2 при каком условии полное квадратное уравнение не имеет корней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1. Дискриминант равен: b^2-4ac. Д=9-4*5*2=-31 А2. Квадратное уравнение не имеет корней когда дискриминант меньше нуля, тоесть отрицательное число.
Гость:
D=9-4*5*2=9-40=-31 D=-31 отрицательное значит нет корней D=0 один корен D>0 два корня
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