0,7542х+0,2458х-20,9,если Х=220
Математика
0,7542х+0,2458х-20,9,если Х=220
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,7542 х+ 0,2458х- 20,9 при х= 220 х - 20,9 220- 20,9= 199,1
Гость:
0.7542*220+0.2458*220-20.9=165.924+54.076-20.9=220-20.9=199.1 ОТВЕТ: 199.1
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