диагональ AC прямоугольника ABCD равна 8 см и состовляет со стороной AD угол в 30 градусов.найдите S прямоугольника ABCD
Геометрия
диагональ AC прямоугольника ABCD равна 8 см и состовляет со стороной AD угол в 30 градусов.найдите S прямоугольника ABCD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рассмотрим треугольник АСД. У него угол АДС=90 градусов, т.к.АВСД прямоугольник, угол САД равен 30 градусов - по условию. Т.к. катет, противолежащий углу в 30 градусов равен половине гиппотинузы, то СД=АС/2=4см По теореме Пифагора: АД²=АС²-СД²= 64 - 16 = 48 АД = √48 S=АД*СД=4√48= 16√3
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