из А в Б одновременно выехали два автомобиля. первый проехал весь путь с постоянной скоростью,второй проехал первую половину ути со скоростью на 13 меньшей первого,а вторую со скоростью 78 км/ч.найдите скорость первого,известно...

Математика

из А в Б одновременно выехали два автомобиля. первый проехал весь путь с постоянной скоростью,второй проехал первую половину ути со скоростью на 13 меньшей первого,а вторую со скоростью 78 км/ч.найдите скорость первого,известно что она больше 48 км/ч

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