из А в Б одновременно выехали два автомобиля. первый проехал весь путь с постоянной скоростью,второй проехал первую половину ути со скоростью на 13 меньшей первого,а вторую со скоростью 78 км/ч.найдите скорость первого,известно...
Математика
из А в Б одновременно выехали два автомобиля. первый проехал весь путь с постоянной скоростью,второй проехал первую половину ути со скоростью на 13 меньшей первого,а вторую со скоростью 78 км/ч.найдите скорость первого,известно что она больше 48 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/2)/х-13+(1/2)/78=1х 39х+1/2х^2-13/2х=78х=13*78 Домножаем на 2: х^2-91х+2028=0 х1=52 х2=39(не удовлетворяет, так как 39<48) Ответ:52км/ч.
Гость:
(1/2)/х-13+(1/2)/78=1х 39х+1/2х^2-13/2х=78х=13*78 Домножаем на 2: х^2-91х+2028=0 х1=52 х2=39(не удовлетворяет, так как 39<48) Ответ:52км/ч.
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