почему поле может превратится в луг, если человек перестанет ухаживать за культурными растениями?

Если поле не поливать,не полоть оно зарастёт сорняками . А сорняки не дадут культурным растениям расти.

Гость: Гость:

они начнут засыхать, получится перегной, прорастут сорняки и всякие цветочки и в итоге на ухоженное поле это точно не будет похоже)