почему поле может превратится в луг, если человек перестанет ухаживать за культурными растениями?
Биология
почему поле может превратится в луг, если человек перестанет ухаживать за культурными растениями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если поле не поливать,не полоть оно зарастёт сорняками . А сорняки не дадут культурным растениям расти.
Гость:
они начнут засыхать, получится перегной, прорастут сорняки и всякие цветочки и в итоге на ухоженное поле это точно не будет похоже)
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