Диагональ АС прямоугольника АВСД равна 8 см и составляет со стороной АД угол в 30°.Найдите площадь прямоугольника АВСД.

Геометрия

Диагональ АС прямоугольника АВСД равна 8 см и составляет со стороной АД угол в 30°.Найдите площадь прямоугольника АВСД.

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