розибрати слово за частиною мовы Командир
Қазақ тiлi
розибрати слово за частиною мовы Командир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Командир - іменник, чоловічого роду, самостійна частина мови.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)реши задачу,составив урав-ние из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встретились через 18ч.Определи скорость каждого по...
Биология
Геометрия
Диагональ АС прямоугольника АВСД равна 8 см и составляет со стороной АД угол в 30°.Найдите площадь прямоугольника АВСД.