розибрати слово за частиною мовы Командир

Қазақ тiлi
розибрати слово за частиною мовы Командир
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Командир - іменник, чоловічого роду, самостійна частина мови. 
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