Около окружности описан треугольник все углы которого равны. является ли он правильным?

Геометрия
Около окружности описан треугольник все углы которого равны. является ли он правильным?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольнике против равных углов лежат равные стороны, значит данный треугольник - равносторонний. => правильный (правильный многоугольник - многоугольник с равными сторнами и углами).
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