Около окружности описан треугольник все углы которого равны. является ли он правильным?
Геометрия
Около окружности описан треугольник все углы которого равны. является ли он правильным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольнике против равных углов лежат равные стороны, значит данный треугольник - равносторонний. => правильный (правильный многоугольник - многоугольник с равными сторнами и углами).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Слони вирiшили органiзувати вечiрку на пляжi.Вони вибрали дiлянку прямокутноi форми розмiрами 550 метрiв на 400 метрiв.Скiльки слонiв змогло взяти ...
Математика
1)реши задачу,составив урав-ние из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встретились через 18ч.Определи скорость каждого по...
Биология