Слони вирiшили органiзувати вечiрку на пляжi.Вони вибрали дiлянку прямокутноi форми розмiрами 550 метрiв на 400 метрiв.Скiльки слонiв змогло взяти участь у вечiрцi,якщо вiдомо,що для 40 слонiв потрiбен 1 гектар пляжу.

Математика

Слони вирiшили органiзувати вечiрку на пляжi.Вони вибрали дiлянку прямокутноi форми розмiрами 550 метрiв на 400 метрiв.Скiльки слонiв змогло взяти участь у вечiрцi,якщо вiдомо,що для 40 слонiв потрiбен 1 гектар пляжу.

Автор: Гость