Слони вирiшили органiзувати вечiрку на пляжi.Вони вибрали дiлянку прямокутноi форми розмiрами 550 метрiв на 400 метрiв.Скiльки слонiв змогло взяти участь у вечiрцi,якщо вiдомо,що для 40 слонiв потрiбен 1 гектар пляжу.

Математика
Слони вирiшили органiзувати вечiрку на пляжi.Вони вибрали дiлянку прямокутноi форми розмiрами 550 метрiв на 400 метрiв.Скiльки слонiв змогло взяти участь у вечiрцi,якщо вiдомо,що для 40 слонiв потрiбен 1 гектар пляжу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 550 х 400 = 220000 кв.м = 22 га 2) 22 х 40 = 880 слонов смогут принять участие в пляжной вечеринке
Гость:
550*400=220000 м^2=22 га. 40*22=880 слонов
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