пероведите на англиски пожалуста!!!!: привет! приходи на мою день рождению!!!!!!!
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пероведите на англиски пожалуста!!!!: привет! приходи на мою день рождению!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hello! Come to my birthday!!!
Гость:
hello come on my the day birth
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