Определите класс вещества и назовите вещество CuO
Химия
Определите класс вещества и назовите вещество CuO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
\CuO — основный оксид двухвалентной меди.
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