Одна бригада может собрать урожай за 8 дней, а другая - за 6 дней. За какое време , работая вместе, бригады соберут 7/8 урожая?

Математика

Одна бригада может собрать урожай за 8 дней, а другая - за 6 дней. За какое време , работая вместе, бригады соберут 7/8 урожая?

Автор: Гость