Одна бригада может собрать урожай за 8 дней, а другая - за 6 дней. За какое време , работая вместе, бригады соберут 7/8 урожая?

Математика
Одна бригада может собрать урожай за 8 дней, а другая - за 6 дней. За какое време , работая вместе, бригады соберут 7/8 урожая?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость работы одной бригады 1/8, второй 1/6. Общая скорость: 1/8+1/6 = 14/48. Нужно собрать 7/8 урожая. 7/8 делим на 14/48, то есть (7/8) * (48/14) = 6/2 = 3.
Гость:
первая бригада собирает 1/8 урожая вторая бригада собирает 1/6 урожая 1/8+1/6=3/24+4/24=7/24 две бригады собирают  7/8:7/24=7/8*24/7=3 Щтвет:за 3 дня будут собирать две бригады работая вместе.
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