1 труба наполняет бак объёмом 570 л, 2 труба наполняет бак объёмом 530 л. Известно, что первая из туб пропускает в минуту на 4 л воды больше чем другая. Сколько л воды в минуту пропускает 2 труба, если баки заполнены за одно и ...
Алгебра
1 труба наполняет бак объёмом 570 л, 2 труба наполняет бак объёмом 530 л. Известно, что первая из туб пропускает в минуту на 4 л воды больше чем другая. Сколько л воды в минуту пропускает 2 труба, если баки заполнены за одно и тоже время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х л - пропускает 2 труба в минуту х+4 л - пропускает 1 труба в минуту 570/(х+4)=530/х 57х=53х+212 4х=212 х=53 (л) - пропускает 2 труба в минуту
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два геолога вышли одновременно из лагеря и пошли в противополжных направлениях. Один из них шёл со скоростью 6 км/ч, а другой - 5 км/ч. Через неско...
Математика
Одна бригада может собрать урожай за 8 дней, а другая - за 6 дней. За какое време , работая вместе, бригады соберут 7/8 урожая?
Математика
решите пожалуйста!после точек это уже новый пример!!!!!!!!!! 3см7мм+43мм................129м60см:5м40см...............23ч21мин-13ч48мин...............