1 труба наполняет бак объёмом 570 л, 2 труба наполняет бак объёмом 530 л. Известно, что первая из туб пропускает в минуту на 4 л воды больше чем другая. Сколько л воды в минуту пропускает 2 труба, если баки заполнены за одно и ...

Алгебра

1 труба наполняет бак объёмом 570 л, 2 труба наполняет бак объёмом 530 л. Известно, что первая из туб пропускает в минуту на 4 л воды больше чем другая. Сколько л воды в минуту пропускает 2 труба, если баки заполнены за одно и тоже время?

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