Два геолога вышли одновременно из лагеря и пошли в противополжных направлениях. Один из них шёл со скоростью 6 км/ч, а другой - 5 км/ч. Через несколько часов расстояние между ними стало 55 километров. На каком расстоянии от лаг...

Математика

Два геолога вышли одновременно из лагеря и пошли в противополжных направлениях. Один из них шёл со скоростью 6 км/ч, а другой - 5 км/ч. Через несколько часов расстояние между ними стало 55 километров. На каком расстоянии от лагеря был в это время каждый из геологов?

Автор: Гость