Два геолога вышли одновременно из лагеря и пошли в противополжных направлениях. Один из них шёл со скоростью 6 км/ч, а другой - 5 км/ч. Через несколько часов расстояние между ними стало 55 километров. На каком расстоянии от лаг...
Математика
Два геолога вышли одновременно из лагеря и пошли в противополжных направлениях. Один из них шёл со скоростью 6 км/ч, а другой - 5 км/ч. Через несколько часов расстояние между ними стало 55 километров. На каком расстоянии от лагеря был в это время каждый из геологов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+5=11км/ч скорость их расхождения 55/11=5часов были в пути, 6*5=30км первый геолог прошел 5*5=25км второй геолог прошел
Гость:
1)6+5=11км/ч-скорость удаления. 2)55:11=через 5 часов-расстояние между ними будет равно 55км. 3)6*5= в 30км от лагеря-был один. 4)5*5=в 25км от лагеря-был второй.
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