Незнайка и самоделкин одновременно выехали на велосипедах навстречу друг другу.Незнайка может проехать всё расстояние между городами за 15 часов, а Самоделкин за 10 часов.Вопрос: Через сколько часов после выезда Незнайка и Само...

Математика
Незнайка и самоделкин одновременно выехали на велосипедах навстречу друг другу.Незнайка может проехать всё расстояние между городами за 15 часов, а Самоделкин за 10 часов.Вопрос: Через сколько часов после выезда Незнайка и Самоделкин встретились? Найти расстояние, если скорость Самоделкина на 6 км/ч больше скорости Незайки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость Самоделкина- у+6 км/ч - время 10 ч Скорость Незнайки- у км/ч- время 15 ч  расстояние-? км Время встречи-? ч   1) (у+6)х10=15у 10у+60=15у 15у-10у=60 5у=60 у=12 км/ч- скорость Незнайки    2) 12+6=18 км/ч- скорость Самоделкина  3)18х10=180 км- расстояние между городами  4)180:(18+12)=180:30= 6ч- время встречи  Ответ: расстояние-180 км, встретятся через 6 часов 
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