Незнайка и самоделкин одновременно выехали на велосипедах навстречу друг другу.Незнайка может проехать всё расстояние между городами за 15 часов, а Самоделкин за 10 часов.Вопрос: Через сколько часов после выезда Незнайка и Само...

Математика

Незнайка и самоделкин одновременно выехали на велосипедах навстречу друг другу.Незнайка может проехать всё расстояние между городами за 15 часов, а Самоделкин за 10 часов.Вопрос: Через сколько часов после выезда Незнайка и Самоделкин встретились? Найти расстояние, если скорость Самоделкина на 6 км/ч больше скорости Незайки.

Автор: Гость