какое из чисел делится бес остатка на числа 12;18 И 24 А)24 Б)48 В)72 Г)80
Математика
какое из чисел делится бес остатка на числа 12;18 И 24 А)24 Б)48 В)72 Г)80
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72. 72/12=6 72/18=4 72/24=3
Гость:
72 72:12=6 72:18=4 72:24=3
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